Anasayfa Video Galeriler Gündem Hz.Muhammed'in vasiyetiydi... İstanbul'da ziyarete açıldı Hz.Muhammed'in vasiyetiydi... İstanbul'da ziyarete açıldı 15 Mart 2024 Cuma Saat: 13:35 İstanbul Fatih'te bulunan ve Hz.Muhammed'in vasiyetiyle Veysel Karani Hazretlerine hediye edilen Hırka-i Şerif, Hırka-i Şerif Camii'nde ziyarete açıldı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/65f424809b31863e780a00c3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Kuş Uçuşu'nun final sezonu ile Netflix'e geri dönüyor Bu da akraba dehşeti: Otomobiliyle ezip, el bombası attı Trafik polisinden ehliyetsiz sürücüye tekme kamerada Şehit mezarları lise öğrencilerinin eli ile güzelleşiyor Tapu dairesine kelepir arsa baskını: Suçüstü yakalandılar 100 milyon TL'lik büyük ikramiye sahibini buldu İstanbul'da film gibi rehine operasyonu İzmir'de korkutan yangın! Art arda patlama oldu İşte asrın felaketinden 13 ay sonra Kahramanmaraş...