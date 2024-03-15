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  4. Hz.Muhammed'in vasiyetiydi... İstanbul'da ziyarete açıldı

Hz.Muhammed'in vasiyetiydi... İstanbul'da ziyarete açıldı

İstanbul Fatih'te bulunan ve Hz.Muhammed'in vasiyetiyle Veysel Karani Hazretlerine hediye edilen Hırka-i Şerif, Hırka-i Şerif Camii'nde ziyarete açıldı.

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