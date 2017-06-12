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  3. 12 Haziran 2017 11:20

İAÜ 12inci dönem mezunları

İstanbul Aydın Üniversitesinin (İAÜ) düzenlediği mezuniyet töreni ile 8 bin öğrenci kep attı. 25 bine yakın aile de çocuklarının heyecanlarını paylaştı.

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Otomobilde yılan paniği
Otomobilde yılan paniği
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15 Temmuz Şehitler Köprüsündeki çalışmalar havadan görüntülendi
15 Temmuz Şehitler Köprüsündeki çalışmalar havadan görüntülendi
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Yol çöktü: Devasa çukur araç ve ağaçları yuttu
Yol çöktü: Devasa çukur araç ve ağaçları yuttu
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Ölen oğlunun hayalini gerçekleştirmek için çabalıyor
Ölen oğlunun hayalini gerçekleştirmek için çabalıyor
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İstanbulun göbeğinde genç kızın içler acısı hali
İstanbulun göbeğinde genç kızın içler acısı hali
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İstanbulda binbir surat dilenci kamerada
İstanbulda binbir surat dilenci kamerada