Anasayfa Video Galeriler Gündem İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu kararını açıkladı İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu kararını açıkladı 15 Ağustos 2023 Salı Saat: 13:25 Güncelleme: 15 Ağustos 2023 Salı 13:25 İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP Genel Başkanlığı yerine İstanbul'dan yeniden aday olacağını belirtti. Yol haritasını açıklayan İmamoğlu, ''Kendimi İstanbul ile mühürlü kabul ediyorum'' ifadelerini kullandı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/64db52939eb3ba5a3e271993" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Bolu'da orman yangını Rusya'da akaryakıt istasyonunda facia: Ölü sayısı 35'e yükseldi Karlov suikastının kritik ismi yakalandı Kargo aracı trafiği birbirine kattı 14 ilde PKK operasyonu: Çok sayıda gözaltı var 2 ilçenin Gaziantep'e bağlanması talebi, Şanlıurfa'yı karıştırdı Rus güçlerinden Türk gemisine baskın! Helikopterle asker indirdiler İşte Adana sıcağı: Güneşte tost pişti Türkiye'de rekor sıcaklık: Termometreler 50 dereceyi gördü