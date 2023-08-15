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  4. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu kararını açıkladı

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu kararını açıkladı

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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP Genel Başkanlığı yerine İstanbul'dan yeniden aday olacağını belirtti. Yol haritasını açıklayan İmamoğlu, ''Kendimi İstanbul ile mühürlü kabul ediyorum'' ifadelerini kullandı.

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