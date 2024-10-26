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  4. İBB Başkanı İmamoğlu emeklilere müjdeyi verdi: 10 bin TL pazar desteği

İBB Başkanı İmamoğlu emeklilere müjdeyi verdi: 10 bin TL pazar desteği

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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, dar gelirli emeklilere 10 bin TL pazar desteği verileceğini açıkladı. İmamoğlu, başvuruların 30 Ekim'de başlayacağını duyurdu.

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