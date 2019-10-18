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  3. 18 Ekim 2019 21:20

İBB Başkanı İmamoğlu'ndan ''ihale'' açıklaması ! Nedeni açıklandı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu Haydarpaşa ve Sirkeci ihalelerinden İBB iştiraklerinin hukuksuzca elenmesi hakkında açıklamalarda bulundu.

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Yediği tatlının parasını ödememek için saçını koparıp içine attı
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Hayranına kucak dansı yaparken sahneden düştüler
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