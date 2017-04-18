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  3. 18 Nisan 2017 15:45

İBB Başkanı Kadir Topbaştan referandum yorumu

2'ncisi düzenlenen 'İstanbul Lale Festivali'nin açılışında konuşan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Kadir Topbaş, referandum sonuçlarıyla ilgili yorumda bulundu.

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