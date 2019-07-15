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  3. 15 Temmuz 2019 16:42

İBB binası önünde 15 Temmuz şehitleri anıldı

15 Temmuz darbe girişiminde İstanbul Büyükşehir Belediyesi önünde şehit olanlar için tören düzenlendi. Burada konuşma yapan İmamoğlu, ''İBB'deki 13 şehidimizle birlikte tüm şehitlerimizin ruhları şad olsun. Onlara minnet borçluyuz'' dedi.

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