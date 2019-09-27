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  3. 27 Eylül 2019 17:00

İBB binasında hareketli anlar! İmamoğlu'nun odasına zorla girmeye çalıştı!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Fatih'te bulunan binasına gelerek İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile görüşmek istediğini söyleyen bir kişi kendini bıçakladı.

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