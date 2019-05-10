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  3. 10 Mayıs 2019 08:22

İBB binasının girişindeki T.C. ibaresi söküldü mü ?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) Saraçhane'deki başkanlık binasında bulunan, "Türkiye Cumhuriyeti (T.C.) İstanbul Büyükşehir Belediyesi" yazısının yerinde durduğu açıklandı.

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