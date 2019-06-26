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  3. 26 Haziran 2019 09:47

İBB çalışanları Ekrem İmamoğlu'nu protesto etti

Gazeteci Candaş Tolga Işık, 23 Haziran seçimi öncesi Ekrem İmamoğlu aleyhinde eylem yapıp, bildiri okuyan İBB personelinin işten çıkarılıp çıkarılmayacağına dair Ekrem İmamoğlu ile yaptığı konuşmayı sosyal medya hesabından aktardı.

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