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  4. İBB de, Meteoroloji de, AKOM da uyarmıştı! Şiddetli sağanak İstanbul'u vurdu

İBB de, Meteoroloji de, AKOM da uyarmıştı! Şiddetli sağanak İstanbul'u vurdu

Silivri'de yetkililerin uyarısının ardından sağanak yağış etkili olmaya başladı. Yağış nedeniyle ulaşım felç olurken birçok yol ise göle döndü.

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