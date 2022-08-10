Anasayfa Video Galeriler Gündem İBB de, Meteoroloji de, AKOM da uyarmıştı! Şiddetli sağanak İstanbul'u vurdu İBB de, Meteoroloji de, AKOM da uyarmıştı! Şiddetli sağanak İstanbul'u vurdu 10 Ağustos 2022 Çarşamba Saat: 13:55 Silivri'de yetkililerin uyarısının ardından sağanak yağış etkili olmaya başladı. Yağış nedeniyle ulaşım felç olurken birçok yol ise göle döndü. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/62f38e9b0fb6ce5c123c8f67" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Yunanistan Ege'de yine suç üstü yakalandı Türkiye'nin denizlerdeki gururu SİDA için seri üretime başlandı Yasadışı sanal bahisin altından onlar çıktı! 62 gözaltı var! Uçak otoyola araçların içine düştü Sevilay Yılman: ''İleişim fakültelerini kapatın'' Kadınların saç saça, baş başa kavgası kamerada Nihat Doğan’ın düğününde bir silahlı maganda şovu Putin ''kıyamet kopartırım'' demişti, Ukrayna Kırım'ı vurdu AK Partili başkan, polis ve jandarmaya küfür yağdırdı