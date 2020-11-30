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  3. 30 Kasım 2020 09:20

İBB, evsizleri otele yerleştirdi

İBB, Saraçhane'de köprü altında yatan evsiz vatandaşları otele yerleştirdi. Konuyla ilgili açıklama yapan İmamoğlu, “Dayanışmayı güçlendirmeye devam edeceğiz” dedi.

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