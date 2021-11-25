Anasayfa Video Galeriler Gündem İBB Meclisi'nde mikrofon kapattıran gerginlik İBB Meclisi'nde mikrofon kapattıran gerginlik 25 Kasım 2021 Perşembe Saat: 19:10 İstanbul Kongre Merkezi Lütfi Kırdar Kongre Sarayı'nda yapılan İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisi'nin Kasım ayı birleşiminde gergin anlar yaşandı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/619fb5751d9ac10a9e0351e3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Öğretim görevlisinden AK Parti'yi protesto edenlere skandal sözler Bunalıma girip intihar etmek isteyen eski hostes güçlükle ikna edildi Bergen film ekibinden kadına şiddete tepki: Sen affetsen ben affetmem Çok konuşarak dolandırdı! Kasada 9 yaşındaki çocuğun durduğunu görünce... İşitme engelli genci dövüp, sosyal medyada yayınlamıştı: İfadesi ortaya çıktı Seyhan Soylu’dan olay iddia: Nihat Doğan ve Serpil Çakmaklı... MİT'ten PKK'ya ağır darbe: 6 terörist öldürüldü Aksaray'da korkutan yarıklar Aile sağlığı merkezinde satırlı dehşet!