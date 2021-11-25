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İBB Meclisi'nde mikrofon kapattıran gerginlik

İstanbul Kongre Merkezi Lütfi Kırdar Kongre Sarayı'nda yapılan İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisi'nin Kasım ayı birleşiminde gergin anlar yaşandı.

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