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İBB Meclisi'nde şaşırtan anlar: Partisini eleştirdi, AK Parti'yi övdü

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi'nde, ihraç istemiyle disipline sevk edilen CHP'li meclis üyesi Mehmet Ali Tüy, partisini eleştirip AK Parti'ye övgüler yağdırdı.

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