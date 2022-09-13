Anasayfa Video Galeriler Gündem İBB meclisinde Vahdettin tartışmasında kıyamet koptu İBB meclisinde Vahdettin tartışmasında kıyamet koptu 13 Eylül 2022 Salı Saat: 18:00 İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'ne Vahdettin tartışması damgasını vurdu. CHP İBB Sözcüsü Tarık Balyalı, “İBB Meclisi, Vahdettin’i savunma yeri değildir. Siz Vahdettin’i savunmaya devam edin, biz Mustafa Kemal’i savunmaya devam edeceğiz.” dedi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/63209b02c1141c672d635497" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Devlet hastanesinde ameliyattaki doktorun bu videosu olay oldu İstanbul’da öldüresiye taciz dayağı kamerada: ''Namus meselesi, kimse karışmasın!'' Burası İstanbul! DEAŞ'lı ''üst düzey'' terörist aramızda böyle dolaşmış Azerbaycan askerinden Ermeni sabotajcıya pansuman Hırsızlara kızdı, bu pankartı astı Özcan Deniz, Feyza Aktan ve Samar Dadgar üçgeninde ihanet iddiası Hastane randevularına kota getirildi! İş makineleri Kapadokya'ya girdi! Görüntüler korkunç! Azerbaycanlı güreşçi, Ermeni rakibini kaldırıp yere vurdu