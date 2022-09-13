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İBB meclisinde Vahdettin tartışmasında kıyamet koptu

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'ne Vahdettin tartışması damgasını vurdu. CHP İBB Sözcüsü Tarık Balyalı, “İBB Meclisi, Vahdettin’i savunma yeri değildir. Siz Vahdettin’i savunmaya devam edin, biz Mustafa Kemal’i savunmaya devam edeceğiz.” dedi.

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