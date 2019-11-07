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  3. 07 Kasım 2019 19:00

İBB, Nihat Sırdar'ın hayalini gerçek yaptı

Radyo programcısı Nihat Sırdar, çocuk hayalini İETT'nin nostaljik otobüsünü kullanarak gerçekleştirdi.

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TEM'de hırsız-polis kovalamacası kamerada
TEM'de hırsız-polis kovalamacası kamerada
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İstanbul Valiliği'nin uyarıları işe yaramadı! Arapça tabelalar hala duruyor
İstanbul Valiliği'nin uyarıları işe yaramadı! Arapça tabelalar hala duruyor
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Habertürk'te montajlı fotoğraf skandalı
Habertürk'te montajlı fotoğraf skandalı
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MSB'den Daima kalbimizdesin Atatürkpaylaşımı
MSB'den "Daima kalbimizdesin Atatürk"paylaşımı
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'Ölmek istemiyorum' videosu sosyal medyaya damga vurdu
'Ölmek istemiyorum' videosu sosyal medyaya damga vurdu
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: UEFA'nın ayrımcı, haksız ve siyasi tavrını reddediyoruz
Cumhurbaşkanı Erdoğan: UEFA'nın ayrımcı, haksız ve siyasi tavrını reddediyoruz
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