Anasayfa Video Galeriler Gündem İBB Sözcüsü Murat Ongun paylaştı: İstanbul'un gezgin köpeği Boji'ye kumpas! İBB Sözcüsü Murat Ongun paylaştı: İstanbul'un gezgin köpeği Boji'ye kumpas! 20 Kasım 2021 Cumartesi Saat: 16:50 İstanbul'da toplu taşıma araçlarında gezen köpek Boji'nin tramvaya pislediği iddia edilmişti. İBB Sözcüsü Murat Ongun, bir kişinin tramvay koltuğuna dışkı bıraktığı anları anların videosunu paylaştı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6198fd46280f4878343e9013" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Küçük Müslüme'nin ölümünde büyük şüphe! Kendi başına 7 kilometre uzağa nasıl gitti? Cem Küçük'ten ekonomi yorumu: ''Vatandaş dişini sıkacak'' Ekranların merakla beklenen dizisi Yalnız Kurt'tan ilk fragman İstanbul'un gizli cennetinde renk cümbüşü başladı Canlı yayında Saadet Partisi lideri Karamollaoğlu'nun zor anları Bir açıklama daha geldi! Depremler Türkiye'deki yanardağı harekete mi geçirdi ? PKK/YPG'den kanlı saldırı: 3 ölü, 10 yaralı! Aşı karşıtları ortalığı savaş alanına çevirip, polis araçlarını yaktı AK Partili isimden canlı yayında tepki çeken sözler: ''Alışacaksınız!''