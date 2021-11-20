  1. Anasayfa
  2. Video Galeriler
  3. Gündem
  4. İBB Sözcüsü Murat Ongun paylaştı: İstanbul'un gezgin köpeği Boji'ye kumpas!

İBB Sözcüsü Murat Ongun paylaştı: İstanbul'un gezgin köpeği Boji'ye kumpas!

İstanbul'da toplu taşıma araçlarında gezen köpek Boji'nin tramvaya pislediği iddia edilmişti. İBB Sözcüsü Murat Ongun, bir kişinin tramvay koltuğuna dışkı bıraktığı anları anların videosunu paylaştı.

Sitene Ekle

BENZER VİDEOLAR
Küçük Müslüme'nin ölümünde büyük şüphe! Kendi başına 7 kilometre uzağa nasıl gitti?
Cem Küçük'ten ekonomi yorumu: ''Vatandaş dişini sıkacak''
Ekranların merakla beklenen dizisi Yalnız Kurt'tan ilk fragman
İstanbul'un gizli cennetinde renk cümbüşü başladı
Canlı yayında Saadet Partisi lideri Karamollaoğlu'nun zor anları
Bir açıklama daha geldi! Depremler Türkiye'deki yanardağı harekete mi geçirdi ?
PKK/YPG'den kanlı saldırı: 3 ölü, 10 yaralı!
Aşı karşıtları ortalığı savaş alanına çevirip, polis araçlarını yaktı
AK Partili isimden canlı yayında tepki çeken sözler: ''Alışacaksınız!''