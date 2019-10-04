  1. Anasayfa
  2. Video Galeri
  3. 04 Ekim 2019 14:55

İBB Sözcüsü Ongun ''Bu haberi TV'de göremezsiniz'' diyerek müjdeyi verdi

İstanbul Büyükşehir Belediye Sözcüsü Murat Ongun, Altunizade metrobüs durağında alınan önlemlerle yoğunluğun 3 günde yüzde 80 azaldığını duyurdu.

Video Galeri
Kayıp ilanının ardından vahşet çıktı
Kayıp ilanının ardından vahşet çıktı
Video Galeri
Şanlıurfa'da ÖSO toplantısı: Tek çatı altında toplandılar
Şanlıurfa'da ÖSO toplantısı: Tek çatı altında toplandılar
Video Galeri
Akşener açıkladı ! Millet İttifakı'nda kriz mi var ?
Akşener açıkladı ! Millet İttifakı'nda kriz mi var ?
Video Galeri
Naim Süleymanoğlu'nun kayıp madalyaları için evinde keşif yapıldı
Naim Süleymanoğlu'nun kayıp madalyaları için evinde keşif yapıldı
Video Galeri
Demet Akalın'dan Hadise'ye: Yazık ona
Demet Akalın'dan Hadise'ye: Yazık ona
Video Galeri
Esenyurt'ta yol çöktü
Esenyurt'ta yol çöktü
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM