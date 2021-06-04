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  4. İBB Sözcüsü Ongun’un aHaber göndermeli kedi paylaşımı gündem oldu

İBB Sözcüsü Ongun’un aHaber göndermeli kedi paylaşımı gündem oldu

İBB Sözcüsü Murat Ongun, bugün sosyal medyada çokça paylaşılan kedinin videosunu, “AHaber’in konuyla ilgili haberi tamamen gerçek dışıdır” diyerek paylaştı.

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