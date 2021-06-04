Anasayfa Video Galeriler Gündem İBB Sözcüsü Ongun’un aHaber göndermeli kedi paylaşımı gündem oldu İBB Sözcüsü Ongun’un aHaber göndermeli kedi paylaşımı gündem oldu 04 Haziran 2021 Cuma Saat: 09:00 İBB Sözcüsü Murat Ongun, bugün sosyal medyada çokça paylaşılan kedinin videosunu, “AHaber’in konuyla ilgili haberi tamamen gerçek dışıdır” diyerek paylaştı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/60b9c173b21a217a4c4c7cd3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Antalya'da lüks otelde iğrenç olay! Çocuklarının fotoğraflarını çektiğini görünce Halk pazarında korkunç patlama; ölü ve yaralılar var! Sosyal medya Mansur Yavaş’ın bu sözlerini konuşuyor İstanbul'da kadına sokak ortasında polis şiddeti kamerada Çaykur Rizespor'da istifa depremi Ankara'da kimyasal madde deposu alev alev yandı 14 yaşındaki kız çocuğunu kaçırıp günlerce kabusu yaşattı Sivas'ta katliam gibi kaza: 9 kişi hayatını kaybetti İş vaadiyle iğrenç tuzak: Çıplak fotoğrafla şantaj yapmışlar