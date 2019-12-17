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  3. 17 Aralık 2019 17:20

İBB Ulaşım Kongresi'nde arbede !

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen "Sürdürülebilir Ulaşım Kongresi'nde taksiciler ile UBER sürücüleri arasında arbede çıktı.

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