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  4. İBB ve Üsküdar Belediyesi arasında büyük gerginlik: Zabıtalar birbirine girdi

İBB ve Üsküdar Belediyesi arasında büyük gerginlik: Zabıtalar birbirine girdi

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ile Üsküdar Belediyesi zabıta ekipleri arasında ramazan etkinliği platformunun kurulacağı yer nedeniyle gerginlik yaşandı.

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