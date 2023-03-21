Anasayfa Video Galeriler Gündem İBB ve Üsküdar Belediyesi arasında büyük gerginlik: Zabıtalar birbirine girdi İBB ve Üsküdar Belediyesi arasında büyük gerginlik: Zabıtalar birbirine girdi 21 Mart 2023 Salı Saat: 20:05 Güncelleme: 21 Mart 2023 Salı 20:05 İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ile Üsküdar Belediyesi zabıta ekipleri arasında ramazan etkinliği platformunun kurulacağı yer nedeniyle gerginlik yaşandı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6419e3d162ef346eb53bf7e3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Yabancı uyruklu hırsıza korkunç işkence kamerada! Kılıçdaroğlu depremzedelere söz verdi: ''O evleri bedavaya vereceğiz!'' Seda Sayan'ın 4 milyon dolarlık villası sosyal medyayı salladı Yangında kül olan İstanbul Boğazı'nın incisi için geri sayım Kazada ölen Enise hemşire, ''asli kusurlu'' çıktı Buyur buradan yak: ''İstanbul'un erken uyarı sistemi çalışmıyor!'' Dev operasyon kamerada! Komandolar bölgeye indi Kız Kulesi'nde şoke eden görüntü! Restorasyon sırasında ortaya çıktı Otomobil hırsızlarını bu görüntüler yakalattı