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  3. 24 Kasım 2020 08:15

İBB'den 24 Kasım için özel paylaşım

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) 24 Kasım Öğretmenler günü için göz yaşartan bir video hazırladı.

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