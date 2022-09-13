Anasayfa Video Galeriler Gündem İBB'den AK Partili Göksu'ya belgeli yanıt İBB'den AK Partili Göksu'ya belgeli yanıt 13 Eylül 2022 Salı Saat: 21:10 İstanbul Büyükşehir Belediyesi, şu anda 'İstanbul Planlama Ajansı' olarak hizmet veren, dönemin 'Florya Yerleşim Birimleri'nde oturmadığını iddia eden AK Partili Mehmet Tevfik Göksu'ya belgeyle yanıt verdi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6320c78983e199735c2791a7" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR ''Arkadaşlarım yol masrafı nedeniyle okulu bıraktı'' Tarihin en büyük konut projesinin detayları açıklandı İstanbul'da film gibi operasyon Hasta yakını kadınlar ellerinde sopalarla hastaneyi savaş alanına çevirdi İstanbul'da öldüresiye dayak kamerada Devlet hastanesinde ameliyattaki doktorun bu videosu olay oldu İBB meclisinde Vahdettin tartışmasında kıyamet koptu İstanbul’da öldüresiye taciz dayağı kamerada: ''Namus meselesi, kimse karışmasın!'' Burası İstanbul! DEAŞ'lı ''üst düzey'' terörist aramızda böyle dolaşmış