İBB'den AK Partili Göksu'ya belgeli yanıt

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, şu anda 'İstanbul Planlama Ajansı' olarak hizmet veren, dönemin 'Florya Yerleşim Birimleri'nde oturmadığını iddia eden AK Partili Mehmet Tevfik Göksu'ya belgeyle yanıt verdi.

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