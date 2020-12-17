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  3. 17 Aralık 2020 13:05

İBB'den çocuk parkları için çok önemli karar

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, çocuk parklarıyla ilgili çok önemli kararı duyurdu.

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