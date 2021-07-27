İBB'den eğlence ve hareket dolu etkinlik serisi

İBB, çocukların yaz tatillerini eğlenceye dönüştürmek için “Açık Hava Yaz Çocuk Etkinlikleri” düzenleyecek. Kentin dört bir köşesi, 31 Temmuz – 3 Eylül 2021 tarihleri arasında benzersiz deneyimlere ve fiziksel aktivitelere ev sahipliği yapacak.

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