Anasayfa Video Galeriler Gündem İBB'den eğlence ve hareket dolu etkinlik serisi İBB'den eğlence ve hareket dolu etkinlik serisi 27 Temmuz 2021 Salı Saat: 13:25 İBB, çocukların yaz tatillerini eğlenceye dönüştürmek için “Açık Hava Yaz Çocuk Etkinlikleri” düzenleyecek. Kentin dört bir köşesi, 31 Temmuz – 3 Eylül 2021 tarihleri arasında benzersiz deneyimlere ve fiziksel aktivitelere ev sahipliği yapacak. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/60ffdf1bb2949f36233f1f03" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Komşular bu çığlıkları duymamazlıktan gelemedi! Suriyelilerin Alanya'daki ''Allahu Ekber'' nidalı tatil keyfi kamerada Canlı yayında talihsiz kaza... Spiker neye uğradığını şaşırdı Bursa'da ''bu ne biçim gelenek'' dedirten düğün! Gaziantep'te sokak ortasında dehşete düşüren görüntüler Artvin'deki sel felaketinden inanılmaz görüntü Kum fırtınası şehri böyle yuttu Kır düğününde korkunç olay: 1 ölü, 9 yaralı! Canlı yayında korkunç kaza! Muhabir hayatının şokunu yaşadı