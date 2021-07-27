  1. Anasayfa
  2. Video Galeriler
  3. Gündem
  4. İBB'den eğlence ve hareket dolu etkinlik serisi

İBB'den eğlence ve hareket dolu etkinlik serisi

İBB, çocukların yaz tatillerini eğlenceye dönüştürmek için “Açık Hava Yaz Çocuk Etkinlikleri” düzenleyecek. Kentin dört bir köşesi, 31 Temmuz – 3 Eylül 2021 tarihleri arasında benzersiz deneyimlere ve fiziksel aktivitelere ev sahipliği yapacak.

Sitene Ekle

BENZER VİDEOLAR
Komşular bu çığlıkları duymamazlıktan gelemedi!
Suriyelilerin Alanya'daki ''Allahu Ekber'' nidalı tatil keyfi kamerada
Canlı yayında talihsiz kaza... Spiker neye uğradığını şaşırdı
Bursa'da ''bu ne biçim gelenek'' dedirten düğün!
Gaziantep'te sokak ortasında dehşete düşüren görüntüler
Artvin'deki sel felaketinden inanılmaz görüntü
Kum fırtınası şehri böyle yuttu
Kır düğününde korkunç olay: 1 ölü, 9 yaralı!
Canlı yayında korkunç kaza! Muhabir hayatının şokunu yaşadı