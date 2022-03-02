İBB'den İstanbul'un tarihine dev hizmet: Anadolu Hisarı ayağa kalkıyor

Anadolu Hisarı hak ettiği ilgiyi görmeye başladı. Yıllar boyunca unutulan, bakımsızlıktan yıpranan Anadolu Hisarı, Yıldırım Beyazıt’ın anısına yakışacak şekilde yenileniyor. Üstelik bu yenileme çalışması İstanbulluların ziyaretine açık bir şekilde gerçekleştiriliyor. İBB Miras tarafından önleyici koruma modeliyle gerçekleştirilen restorasyon çalışmasını, çalışmanın başladığı Eylül ayından bu...

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