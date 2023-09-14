Anasayfa Video Galeriler Gündem İBB'den TÜVTÜRK hamlesi İBB'den TÜVTÜRK hamlesi 14 Eylül 2023 Perşembe Saat: 09:40 Güncelleme: 14 Eylül 2023 Perşembe 09:40 İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), İETT ve Halk Otobüslerinin TÜVTÜRK standartlarında kontrol edilebildiği 10 muayene istasyonu kurdu. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6502aaeca9ecd43b96085df3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Pusu kurup aracıyla ezerek öldürdü! Kan donduran cinayet kamerada Polis aracı olan TOGG görev başı yaptı 18 yaşındaki genç kız sevgilisi tarafından sokak ortasında katledildi Cübbeli Ahmet: ''Erdoğan çok sinirli dediler, dedim ben de sinirliyim'' Dünür kavgasında ortalık karıştı; 10 gözaltı var Eli kaleşnikoflu motorize şehir eşkıyaları böyle yakalandı İstanbul’un dizelden elektrikliye ilk otobüs dönüşümü gerçekleştirildi Zonguldak’ta maden ocağında göçük Meksika uzaylı cesetlerini sergiledi