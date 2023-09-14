  1. Anasayfa
  2. Video Galeriler
  3. Gündem
  4. İBB'den TÜVTÜRK hamlesi

İBB'den TÜVTÜRK hamlesi

Güncelleme:

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), İETT ve Halk Otobüslerinin TÜVTÜRK standartlarında kontrol edilebildiği 10 muayene istasyonu kurdu.

Sitene Ekle

BENZER VİDEOLAR
Pusu kurup aracıyla ezerek öldürdü! Kan donduran cinayet kamerada
Polis aracı olan TOGG görev başı yaptı
18 yaşındaki genç kız sevgilisi tarafından sokak ortasında katledildi
Cübbeli Ahmet: ''Erdoğan çok sinirli dediler, dedim ben de sinirliyim''
Dünür kavgasında ortalık karıştı; 10 gözaltı var
Eli kaleşnikoflu motorize şehir eşkıyaları böyle yakalandı
İstanbul’un dizelden elektrikliye ilk otobüs dönüşümü gerçekleştirildi
Zonguldak’ta maden ocağında göçük
Meksika uzaylı cesetlerini sergiledi