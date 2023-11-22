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  4. İBB’nin evlilik hazırlığındaki çiftlere evlilik desteği başvuruları başladı

İBB’nin evlilik hazırlığındaki çiftlere evlilik desteği başvuruları başladı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, evlenecek çiftlere yedi bin TL destek verecek. Evlilik desteği için başvurular başladı.

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