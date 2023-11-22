İBB’nin evlilik hazırlığındaki çiftlere evlilik desteği başvuruları başladı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, evlenecek çiftlere yedi bin TL destek verecek. Evlilik desteği için başvurular başladı.

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