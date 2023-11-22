Anasayfa Video Galeriler Gündem İBB’nin evlilik hazırlığındaki çiftlere evlilik desteği başvuruları başladı İBB’nin evlilik hazırlığındaki çiftlere evlilik desteği başvuruları başladı 22 Kasım 2023 Çarşamba Saat: 13:05 İstanbul Büyükşehir Belediyesi, evlenecek çiftlere yedi bin TL destek verecek. Evlilik desteği için başvurular başladı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/655dd26b5ee7d4ef960ef9c3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Karadeniz'de batan geminin yaşam odası bulundu Tam 21 yıl sonra ikinci Dana Ferhat vakası Sınıfta akran şiddeti: Saçın çok güzelmiş deyip saldırdı! İstanbul'da vahşet! Anne ile kızını öldürüp intihar etti Kangal köpeğini tek hamlesiyle etkisiz hale getirdi! Şaşkına çeviren görüntü İstanbul'da yol çöktü İmamoğlu duyurdu: 12 metrobüs daha İstanbulluların hizmetine girdi CHP lideri Özgür Özel Adalet Nöbeti'nde ''direnin'' çağrısı İstanbul'da kar alarmı! Ekipler teyakkuza geçti