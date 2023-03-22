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İBB'nin iftar çadırına AK Parti engeli

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Üsküdar sahiline kurmak istediği iftar çadırları AK Partili Üsküdar Belediyesi tarafından engellenmek istedi. Zabıtalar arasındaki tartışmaya polis müdahale etti.

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