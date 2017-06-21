  1. Anasayfa
  2. Video Galeri
  3. 21 Haziran 2017 10:45

İBBnin Ramazan ayı etkinlik alanları havadan görüntülendi

İstanbul Büyükşehir Belediyesinin Yenikapı ve Beyazıt Meydanlarına kurduğu Ramazan Ayı Etkinlik Alanındaki konserler ve gösteriler havadan görüntülendi.

Video Galeri
Lavanta sevgisi atıl araziyi renklendirdi
Lavanta sevgisi atıl araziyi renklendirdi
Video Galeri
Avrasya Tünelini kullandılar, binlerce lira ceza yediler
Avrasya Tünelini kullandılar, binlerce lira ceza yediler
Video Galeri
Çocuklar sokak ortasında uçucu madde için birbirini darp etti
Çocuklar sokak ortasında uçucu madde için birbirini darp etti
Video Galeri
Diyarbakırda 4 ton 710 kilogram esrar maddesi ele geçirildi
Diyarbakırda 4 ton 710 kilogram esrar maddesi ele geçirildi
Video Galeri
Sokak ortasında dehşet kamerada! Önce vurdular sonra tekmelediler
Sokak ortasında dehşet kamerada! Önce vurdular sonra tekmelediler
Video Galeri
Yağmur 6. kez evden kaçtı, 12 gündür kayıp
Yağmur 6. kez evden kaçtı, 12 gündür kayıp