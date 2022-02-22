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  4. İBB’nin Sultanbeyli metro şantiyesinde bulunan afişler parçalandı

İBB’nin Sultanbeyli metro şantiyesinde bulunan afişler parçalandı

İstanbul’un Sultanbeyli ilçesinde, metro inşaatına asılan afişler, kimliği belirsiz kişiler tarafından parçalandı. Yaşananları kameraya alan bir vatandaş, yaşananlara isyan etti.

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