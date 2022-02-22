Anasayfa Video Galeriler Gündem İBB’nin Sultanbeyli metro şantiyesinde bulunan afişler parçalandı İBB’nin Sultanbeyli metro şantiyesinde bulunan afişler parçalandı 22 Şubat 2022 Salı Saat: 10:25 İstanbul’un Sultanbeyli ilçesinde, metro inşaatına asılan afişler, kimliği belirsiz kişiler tarafından parçalandı. Yaşananları kameraya alan bir vatandaş, yaşananlara isyan etti. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/62148fec8115583f20573897" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Yasak Elma dizisinde Muharrem Sarıkaya'ya tokat göndermesi Müsilaj kabusu Marmara'ya geri döndü! Oryantal Didem'den yine sıfır dekolte kostüm Park halindeki araca çarptı, iki kadın ölümden döndü Ukraynalı voleybolcu dansıyla gündeme geldi İstanbul'da adliye önünde intihar girişimi Migros eyleminin sembol ismine ''işe geri dön'' çağrısı Togg'dan yeni paylaşım- Bizi izlemeye devam edin - Son Dakika Haberleri Halil Falyalı cinayetinde 8 şüpheli için yeni gelişme