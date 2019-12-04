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  3. 04 Aralık 2019 09:45

İBB'ye farklı inançlar için 50 din görevlisi alındı

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, İBB’de farklı inanç gruplarına hizmet edecek 50 din görevlisinin işe başladığını duyurdu.

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