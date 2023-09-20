Anasayfa Video Galeriler Gündem İBB'ye iftira canlı yayında böyle ters tepti İBB'ye iftira canlı yayında böyle ters tepti 20 Eylül 2023 Çarşamba Saat: 14:20 Güncelleme: 20 Eylül 2023 Çarşamba 14:20 İstanbul'daki yürüyen merdivenlere yönelik sabotajlar devam ederken, Haber Global'in "çalışmıyor" dediği yürüyen merdivenler yanı kanalın canlı yayınında çalışır halde görüntülendi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/650ad57b77ab5f6c4e7a9a13" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Hadise'nin cesur dekoltesi ortalığı karıştırdı İstanbul'da kimyasal alarmı Güpe gündüz sokak ortasında haraç cinayeti! Bir suç örgütü lideri daha yakalandı Kayınpeder dehşeti kamerada İstanbul'da mafya hesaplaşması: 1 ölü, 3 yaralı var! İstanbul'da 1 saat süren hırsızlık anı şoke etti Uyuşturucu kaçakçılarının yöntemi pes etti Türkiye'deki bu kafede fiyatları gelen müşteriler belirliyor