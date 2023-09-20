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  4. İBB'ye iftira canlı yayında böyle ters tepti

İBB'ye iftira canlı yayında böyle ters tepti

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İstanbul'daki yürüyen merdivenlere yönelik sabotajlar devam ederken, Haber Global'in "çalışmıyor" dediği yürüyen merdivenler yanı kanalın canlı yayınında çalışır halde görüntülendi.

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