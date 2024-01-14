Anasayfa Video Galeriler Gündem İBB'ye ''otobüs bozuldu'' kumpası İBB'ye ''otobüs bozuldu'' kumpası 14 Ocak 2024 Pazar Saat: 18:05 Güncelleme: 14 Ocak 2024 Pazar 18:05 İBB Haber, AK Parti'nin İstanbul'da bozuk olmayan bir özel halk otobüsünün şoförüyle anlaşıp bozukmuş gibi gösterdiğini, daha sonra çekim yaptığını açıkladı. Haberde, ''Film gibi kumpası izleyin'' ifadelerini yer verildi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/65a3f8571f90277a780b4483" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İstanbul'un Teksas'ında 3 kahvehaneye kurşun yağdırdılar Ahmet Türk adaylıktan çekilip, siyaseti bıraktı Yer: İstanbul... Yolu kapatıp havaya para saçtılar Ocak ayının ortasında denizin keyfini çıkardılar Kimyasal sızıntı paniği! Gökyüzü turuncuya büründü İstanbul'da motosikletli infaz kamerada İstanbul'da torbacı kaçtı, polis kovaladı Cezaevindeki çocuk koğuşunda cinsel istismar ve işkenceye ceza yağdı Markette 20 lira olan limon, bahçede 1 lira