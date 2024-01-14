İBB'ye ''otobüs bozuldu'' kumpası

İBB Haber, AK Parti'nin İstanbul'da bozuk olmayan bir özel halk otobüsünün şoförüyle anlaşıp bozukmuş gibi gösterdiğini, daha sonra çekim yaptığını açıkladı. Haberde, ''Film gibi kumpası izleyin'' ifadelerini yer verildi.

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