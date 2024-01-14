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  4. İBB'ye ''otobüs bozuldu'' kumpası

İBB'ye ''otobüs bozuldu'' kumpası

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İBB Haber, AK Parti'nin İstanbul'da bozuk olmayan bir özel halk otobüsünün şoförüyle anlaşıp bozukmuş gibi gösterdiğini, daha sonra çekim yaptığını açıkladı. Haberde, ''Film gibi kumpası izleyin'' ifadelerini yer verildi.

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