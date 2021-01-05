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  3. 05 Ocak 2021 10:05

İbo Show'da Cem Yılmaz sürprizi!

İbrahim Tatlıses'in her hafte ünlü isimleri konuk ettiği İbo Show'un 9. bölüm tanıtımı yayınlandı. 9 Ocak'ta yayınlanacak programa Cem Yılmaz, MFÖ Grubu ve oyuncu Zafer Algöz konuk olacak.

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