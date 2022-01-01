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  4. İbo Show'da ''dansöz kıyafetsiz dansöz'' krizi! Oryantal Didem'in dansı da kıyafeti de olay oldu

İbo Show'da ''dansöz kıyafetsiz dansöz'' krizi! Oryantal Didem'in dansı da kıyafeti de olay oldu

Yılbaşı gecesi Star TV ekranlarında yayınlanan İbo Show'da oryantal Didem'in dans ederken giydiği elbise tartışma yarattı.

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