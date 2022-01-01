Anasayfa Video Galeriler Gündem İbo Show'da ''dansöz kıyafetsiz dansöz'' krizi! Oryantal Didem'in dansı da kıyafeti de olay oldu İbo Show'da ''dansöz kıyafetsiz dansöz'' krizi! Oryantal Didem'in dansı da kıyafeti de olay oldu 01 Ocak 2022 Cumartesi Saat: 16:00 Yılbaşı gecesi Star TV ekranlarında yayınlanan İbo Show'da oryantal Didem'in dans ederken giydiği elbise tartışma yarattı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/61d0506d5c46695877023af3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Şahan Gökbakar'dan zam yağmuruna şarkılı tepki At yarışında yürekleri ağza getiren kaza Aleyna Tilki’nin saplantılı hayranı kameraya yakalandı Milli Piyango'nun yılbaşı özel çekilişinde büyük tesadüf Ekrem İmamoğlu, İstanbul için şiir okudu Trakya'da turuncu alarm: Meriç ve Tunca nehirlerinde su seviyesi 4 kat arttı! Dün fırtına bugün deniz keyfi... Bu fotoğraflar bugün Türkiye'de çekildi Sarı zam kuyruğu böyle görüntülendi Taksiciden polisin önünde yolcuya fırça