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  3. 28 Kasım 2019 20:30

İbrahim Kalın'ı zorlayan ''Gülenci gazete'' açıklaması

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, katıldığı bir forumda gazeteci Tim Sebastian'in sorularını yanıtladı. Tim Sebastian'ın "Gülenci gazete" sözleri İbrahim Kalın'ı şaşırttı.

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