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  3. 23 Nisan 2019 00:00

İbrahim Tatlıses: "Allah kimseyi mağarada büyütmesin inşallah"

Ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses, Bodrum’da ilkokul öğrencilerinin yazdığı “Arılar Ülkesi 2” adlı kitabın tanıtım etkinliğine katıldı. "Allah kimseyi mağarada doğurmasın, Allah kimseyi mağarada büyütmesin inşallah" diyen Tatlıses, duygusal anlar yaşandı. Muğla’nın Bodrum ilçesinde Güler Mustafa Kızılağaç İlkokulu 3A sınıfı öğrencilerinin yazdığı hikayelerden oluşan “Arılar Ülkesi 2” adlı...

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