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  3. 16 Ocak 2019 17:45

İbrahim Tatlıses annesini son yolculuğuna uğurladı

İbrahim Tatlıses, hayatını kaybeden annesi Leyla Tatlı’yı son yolculuğuna uğurladı. Zincirlikuyu Camii’ndeki cenazeye birçok ünlü isim katılırken ayakta durmakta güçlük çeken Tatlıses annesinin cenaze namazı kılındığı sırada minibüste bekletildi.Dün tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden ünlü şarkıcı İbrahim Tatlıses’in annesi Leyla Tatlı,son yolculuğuna uğurlandı. Zincirlikuyu...

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