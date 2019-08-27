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  3. 27 Ağustos 2019 19:30

İbrahim Tatlıses doğduğu mağarayı görünce duygusal anlar yaşadı

Türkücü İbrahim Tatlıses, doğduğu mağaranın yer aldığı evi ziyaret etti. Duygusal anlar yaşayan Tatlıses, "İbrahim Tatlıses’ın doğduğu mağara insanlar gelip görsünler. Birçok kişi tepeden inerken ben mağaradan geldim" dedi. Türkücü İbrahim Tatlıses, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ile Haliliye Belediyesi işbirliği ile restore edilerek müzeye dönüştürülmesine karar verilen doğduğu...

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