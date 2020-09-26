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  3. 26 Eylül 2020 16:25

İbrahim Tatlıses ekranlara geri dönüyor

Geçirdiği kaza nedeniyle yıllardır ekranda olmayan İbrahim Tatlıses, İbo Show ile hayranlarıyla buluşmaya hazırlanıyor. Star TV'de ekrana gelecek program için kamera karşısına geçen Tatlıses, "Çok özledim be" dedi.

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