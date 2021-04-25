Anasayfa Video Galeriler Gündem İbrahim Tatlıses gözyaşlarını tutamadı: Allah'ım sesimi geri ver İbrahim Tatlıses gözyaşlarını tutamadı: Allah'ım sesimi geri ver 25 Nisan 2021 Pazar Saat: 14:51 Programında türküleri okurken zorlanan İbrahim Tatlıses 'Allah’ım sesimi geri ver' diyerek gözyaşlarını tutamadı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/608557a533397637b60a8fa7" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Bir ilginç olay... Üzerine çarşaf örtüp, sahurda davulcuyu korkuttu Polisten ilginç baskın! Önce cama tırmandı sonra... Hırdavat deposunda yangın: 4 kişi hayatını kaybetti Almanya'da skandal olay! Türk iş insanına polis şiddeti Kürtün Ayrım Kavşağı hizmete açıldı PKK'nın inleri obüslerle böyle vuruldu! Bodrum plajları turistlere kaldı PKK'nın tepe kadrosuna ağır darbe! İstanbul'da silahlı çatışma kamerada!