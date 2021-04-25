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  4. İbrahim Tatlıses gözyaşlarını tutamadı: Allah'ım sesimi geri ver

İbrahim Tatlıses gözyaşlarını tutamadı: Allah'ım sesimi geri ver

Programında türküleri okurken zorlanan İbrahim Tatlıses 'Allah’ım sesimi geri ver' diyerek gözyaşlarını tutamadı.

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