Anasayfa Video Galeriler Gündem İbrahim Tatlıses ile sevgili olduğu konuşulan 21 yaşındaki Berka Gül ile ilgili açıklama İbrahim Tatlıses ile sevgili olduğu konuşulan 21 yaşındaki Berka Gül ile ilgili açıklama 30 Eylül 2022 Cuma Saat: 17:46 İbrahim Tatlıses'in kendisinden 49 yaş küçük 21 yaşındaki Berka Gül isminde bir kızla aşk yaşadığı iddialarıyla ilgili açıklama yapıldı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/63370135ee541233c472e077" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Sosyal medyada gündem oldu: 1555 yılında yazılan kitapta Kraliçe’nin ölüm tarihini bildi Hadise ve Mehmet Dinçerler tek celsede boşandı PKK inleri böyle vuruldu! MSB görüntüleri paylaştı Korkunç motosiklet kazası! Kazada dili boğazına kaçtı! Bir annenin intihar girişiminde kahreden görüntü Sözde şifacı cinsel istismardan tutuklandı! Taciz anları kamerada Gecenin Ucunda dizisinin yayın tarihi belli oldu Erdoğan: ''Enflasyonu hızla düşürme kabiliyetimiz var'' Apple'de ''büyük göğüslü kadınlar'' depremi!