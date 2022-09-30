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  4. İbrahim Tatlıses ile sevgili olduğu konuşulan 21 yaşındaki Berka Gül ile ilgili açıklama

İbrahim Tatlıses ile sevgili olduğu konuşulan 21 yaşındaki Berka Gül ile ilgili açıklama

İbrahim Tatlıses'in kendisinden 49 yaş küçük 21 yaşındaki Berka Gül isminde bir kızla aşk yaşadığı iddialarıyla ilgili açıklama yapıldı.

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