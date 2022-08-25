Anasayfa Video Galeriler Gündem İbrahim Tatlıses'ten kaza sonrası ilk görüntü! Hasta yatağında türkü söyledi İbrahim Tatlıses'ten kaza sonrası ilk görüntü! Hasta yatağında türkü söyledi 25 Ağustos 2022 Perşembe Saat: 15:20 Bodrum'da geçirdiği trafik kazası sonucu hastaneye kaldırılan İbrahim Tatlıses'in ilk görüntüleri paylaşıldı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/63076909737b9925424f1a63" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR 17 yaşında dünyayı tek başına uçan en genç pilot oldu Pakistanlı sığınmacıdan şoke eden tehdit: ''5 çocuk yapıyoruz, ülkenize el koyacağız!'' MHP'li başkandan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na teşekkür Milli SİHA Bayraktar TB2, 500 bin uçuş saatini tamamladı İbrahim Tatlıses'in içinde bulunduğu araçta yangın çıktı Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi sular altında Havada kriz! THY pilotları uçuşlara yetişemedi, yolcular isyan etti Atatürk'ün bu fotoğrafı Dünya'da bir ilke imza atıldı: Sanat eseri tescilli ilk NFT Otel havuzunda canlı yayın yapan hemşirenin acı sonu