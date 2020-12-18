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  3. 18 Aralık 2020 18:20

İç sızlatan görüntüler! Vicdansız taksici yavru köpeği ezdi

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Antalya'da iğrenç olay! Sınıf öğretmeninin tacizine uğradı
Antalya'da iğrenç olay! Sınıf öğretmeninin tacizine uğradı
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Görüntüler olay olmuştu! 'Tacizci hoca' hakkında flaş karar
Görüntüler olay olmuştu! 'Tacizci hoca' hakkında flaş karar
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''Polis, başka polis gelsin, canım tehlikede'' diyerek kendini yola attı
''Polis, başka polis gelsin, canım tehlikede'' diyerek kendini yola attı
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Özgür Özel'den Erdoğan'a: ''Bu diktatör bozuntusuna...''
Özgür Özel'den Erdoğan'a: ''Bu diktatör bozuntusuna...''
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Barış Atay'ın MEclis'teki konuşması olay oldu
Barış Atay'ın MEclis'teki konuşması olay oldu
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Kumar baskınından inanılmaz kaçış kamerada
Kumar baskınından inanılmaz kaçış kamerada
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