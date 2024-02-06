Icardi ve eşi Wanda Nara'dan dans gösterisi: O anlar sosyal medyayı salladı

Geçtiğimiz günlerde klibinde yaptığı kalça dansı ile gündeme gelen Wanda Nara bu kez eşi Icardi ile bir dans videosu paylaştı.

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