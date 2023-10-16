Anasayfa Video Galeriler Gündem Icardi'den ''Aşkın Olayım'' performansı! Bu sefer söylemedi, piyanoyla çaldı Icardi'den ''Aşkın Olayım'' performansı! Bu sefer söylemedi, piyanoyla çaldı 16 Ekim 2023 Pazartesi Saat: 22:05 Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Mauro Icardi, kendisiyle özdeşleşen ''Aşkın Olayım'' şarkısını piyano ile çaldı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/652d89733c07bd158e705573" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İsrail meclisinde bomba paniği! Vekiller sığınağa girdi Türkiye'de yakalanan DEAŞ yöneticisi için karar çıktı Özel halk otobüslerine ''Ücretsiz yolcu taşımayacağız'' yazısı asıldı Türk-İş'ten asgari ücret komisyonu kararı Skandal! Küçücük çocuklara nişan yaptılar 5 yıldızlı otel gibi hastane! Bugün hizmete başladı Ünlü grubun gitaristinin eski sevgilisinden şiddet iddiası Yok böyle bir dolandırıcılık! Altın diye bakın ne sattı AK Partili Mamak Belediyesi'nde işçi kıyımı