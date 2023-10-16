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  4. Icardi'den ''Aşkın Olayım'' performansı! Bu sefer söylemedi, piyanoyla çaldı

Icardi'den ''Aşkın Olayım'' performansı! Bu sefer söylemedi, piyanoyla çaldı

Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Mauro Icardi, kendisiyle özdeşleşen ''Aşkın Olayım'' şarkısını piyano ile çaldı.

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