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  3. 09 Mayıs 2017 09:50

İçeri girmek için birbirleriyle yarıştılar!

ÇAY İşletmeleri Genel Müdürlüğü’ne (ÇAYKUR) bağlı fabrikalarda daha önce ertelenen ve çay bölgesi illerinde oturma koşulu getirilen mevsimlik işçi alım başvuruları bu sabah yeniden başladı.

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Yardım etme bahanesiyle yaşlı çiftin evini böyle soydular!
Yardım etme bahanesiyle yaşlı çiftin evini böyle soydular!
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Hırsızın böylesi!
Hırsızın böylesi!
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuveyte gitti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuveyte gitti
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EGMden yurt genelinde dev operasyon
EGMden yurt genelinde dev operasyon
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Adanada şizofren hastası komşularının araçlarını ateşe verdi
Adanada şizofren hastası komşularının araçlarını ateşe verdi
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2017 Altın Palmiye Ödülleri sahiplerini buldu
2017 Altın Palmiye Ödülleri sahiplerini buldu