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  4. İçerisi müze gibi! 90 yıllık antika otobüsler burada hayat buluyor

İçerisi müze gibi! 90 yıllık antika otobüsler burada hayat buluyor

Bursa'da sanayi sitesindeki bir işletmede, klasik otobüsler baştan aşağı yenilenerek ilk günkü ihtişamına geri döndürülüyor. 90 yıllık otobüslerin bulunduğu işletme, adeta müzeyi andırıyor.

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