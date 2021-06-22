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  4. İçi para dolu notu okuyunca hayatının şokunu yaşadı

İçi para dolu notu okuyunca hayatının şokunu yaşadı

Antalya’da 15 yıldır market işletmeciliği yapan 65 yaşındaki Yakup Uygun, evinin önüne bırakılan para dolu notu görünce çok şaşırdı.

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