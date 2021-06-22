Anasayfa Video Galeriler Gündem İçi para dolu notu okuyunca hayatının şokunu yaşadı İçi para dolu notu okuyunca hayatının şokunu yaşadı 22 Haziran 2021 Salı Saat: 18:50 Antalya’da 15 yıldır market işletmeciliği yapan 65 yaşındaki Yakup Uygun, evinin önüne bırakılan para dolu notu görünce çok şaşırdı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/60d206ba848db540124aa0a3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR ''Bahçede 2 lira olan kiraz tezgahta 15 lira'' diyerek ağaçlarını... Turistler yeşille mavinin tadını çıkardılar Sezgin Baran Korkmaz Habertürk'e de gitmiş 28 saatte 10 katlı bina diktiler Datça açıklarında 5,3 büyüklüğünde deprem Turistlere ''ayıyı görünce bağırıp şarkı söyleyin'' uyarısı Karasu Nehri'nde endişelendiren görüntüler Yaş 70 iş bitmiş diyenlere selam olsun! Bakın 72'lik Ali amcanın vücut yaşı kaç çıktı! Prof. Dr. Erdem Yeşilada ''Koronavirüsü yok ediyor'' diyerek duyurdu